شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. قفشة خاطف قلوب الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن محمد مجدى قفشة لاعب النادى الأهلى أصبح خاطفا لقلوب الجماهير الأهلاوية خلال الفترة الأخيرة، فقد قامت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، بنشر صورة لمحمد مجدي قفشة، وهو يهدى قبلة على الهواء للجماهير الحمراء، وكتبت عبارة "عيد حب سعيد"، ويحظى محمد مجدى قفشه بحب جماهير النادى الأهلى لما يقدمه من أداء قوى مع النادى الأهلى خلال الأونة الأخيرة مما حرص الأهلى على الإحتفال بهذه المناسبة بقبلة قفشة.

اللاعب محمد مجدى قفشة أصبح رجل المواقف الصعبة فى الأهلى حيث لقب بــ "بطل القاضية" فى القلعة الحمراء ، خاصة أن باستطاعته التسجيل فى الأوقات القاتلة لهز شباك الخصم وأهمها مباراة الزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وعندما تولى بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء القيادة الفنية، تطور أداء قفشة، وأصبح أكثر خطورة وإيجابية على المرمى، ليكون على موعد مع خطف قلوب الأهلاوية في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بدوري أفريقيا، ويسجل هدفا نموذجيا في الدقائق القاتلة من عمر القمة المصرية الأفريقية.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب قفشة فى الصور التالية :