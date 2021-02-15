شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فريق نادي بيراميدز تصل القاهرة عقب مواجهة راسينج كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، بعثة فريق نادي بيراميدز، قادمة من العاصمة الإيفوارية أبيدجان، على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها الإدارة للبعثة، عقب مواجهة راسينج كلوب في اللقاء الذي انتهي بفوز بيراميدز بهدفين دون رد فى ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح بيراميدز في العودة من كوت ديفوار بفوز بهدفين دون رد، سجلهما النجم إسلام عيسى أمام راسينج كلوب أبيدجان بملعب إيبمبي، قبل خوض لقاء الإياب باستاد الدفاع الجوي في السادسة من مساء يوم 21 فبراير الجاري.

ويحصل اللاعبون على راحة 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء قبل العودة بداية من الأربعاء للتحضير لمباراة الإياب أمام بطل كوت ديفوار.