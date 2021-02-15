شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطالب لاعبي الأهلي بمتابعة مباريات المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق الأحمر بمشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المريخ السوداني لمعرفة منافسهم جيدا قبل مباراة الغد في بداية مشواره بدور المجموعات الإفريقي، باعتباره أسلوبا متبعا من المدرب الجنوب إفريقي بتكليف كل اللاعبين بمشاهدة فيديوهات خاصة باللاعبين المتوقع أن يواجههم في المراكز التي يلعبون بها داخل الملعب، لدراسة تحركاتهم ومصادر قوتهم وكذلك نقاط ضعفهم.

وقام موسى ماتلابا ويوشا فالدويا بإرسال الفيديوهات الخاصة بمباريات المريخ السوداني إلى لاعبي الأهلي خلال اليومين الماضيين، من أجل مشاهدتها قبل المران الختامي اليوم، والذي سيلقي خلاله موسيماني محاضرة بالفيديو يوضح خلالها نقاط القوة في الفريق السوداني والثغرات الموجودة في صفوفه، من أجل استغلالها في تحقيق اول فوز بمشوار الفريق الأحمر في البطولة المفضلة له ولجماهيره.