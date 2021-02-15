"احتفال التوك التوك وقوة الأهلي".. الخليج 365 يُحاور هداف المريخ السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا دخل المهاجم السوداني ونجم فريق المريخ سيف الدين تيري ضمن اهتمامات عدة أندية عربية من أجل الحصول على خدماته بعد التألق اللافت الذي قدمه اللاعب مع فريقه في البطولة الأفريقية الأولى على مستوى الأندية.

صاحب الـ27 عامًا، كان لديه واقعة طريفة في النسخة الحالية من مسابقة دوري الأبطال عندما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك إنيمبا النيجيري ليحتفل بعدها هداف المريخ بقيادة "توك توك" في مباراة جاءت ضمن ذهاب دور الـ32.

ويتصدر هداف المريخ السوداني ترتيب هدافي المسابقة الأفريقية برصيد خمسة أهداف ليكون متساويًا مع النجم التونسي فراس شواط مهاجم الصفاقسي التونسي.

سيف الدين والملقب بـ"تيري" مثل نجم آرسنال السابق وأسطورة فرنسا تيري هنري سيكون أمامه تحديًا في سهرة الثلاثاء عندما يبدأ فريق المريخ مشواره في دور المجموعات بمواجهة الأهلي في القاهرة ضمن حسابات المجموعة الأولى والتي تضم أيضًا كل من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

"الخليج 365" تواصل مع الهداف الحالي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للحديث معه عن مواجهة أبطال أفريقيا إلى جانب مستقبله مع المريخ خاصة بعد العروض الذي تلقاها في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- في البداية كيف كان مشوارك قبل انضمامك للمريخ؟

لعبت في البداية مع فريق المنطقة ثم انتقلت عقب ذلك إلى فريق هلال كريمه ويلعب في الدرجة الأولى بشمال السودان ثم عقب ذلك انتقلت لفريق الخرطوم الوطني والذي يشارك في الدوري الممتاز ومنه إلى المريخ.

- وما هيّ المحطة الأبرز في مشوارك وسبب تألقك في الفترة الأخيرة مع المريخ؟

بالنسبة لي كل فريق لعبت معه تميزت بذكريات رائعة في مشواري، أما بالنسبة لتألقي من الناحية التهديفية فهذا يعود للمدرب السابق ديديه جوميز والذي رحل لقيادة فريق سيمبا التنزاني.

- وما سبب شهرتك بتيري؟

الجماهير في السودان تلقبني بتيري وهذا يعود باسم أسطورة فرنسا تيري هنري.

- كان لديك احتفالًا أصبح حديث وسائل التواصل الإجتماعي بعد مباراة إنيمبا لماذا احتفلت على هذه الطريقة؟

احتفالي جاء بالصدفة لم أخطط أنني أحتفل بقيادة "توك توك"، والاحتفال جاء بفرحة كبيرة نظرًا لأنني سجلت ثلاثة أهداف ضد إنيمبا، والحمد لله كان يومًا تاريخيًا بالنسبة لي لأنني كنت سببًا في إسعاد جماهير المريخ العريق بتسجيلي ثلاثية تاريخية.

- الآن انت متصدر ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أفريقيا هل تستطيع المنافسة على الصدارة؟

الآن أنا مسجل خمسة أهداف، وبالنسبة للمنافسة قادر على الاستمرار في التسجيل وإحراز لقب هداف مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

- في الفترة الماضية تلقيت عدة عروض عربية ماذا عن مستقبلك مع المريخ؟

حاليًا أنا مستمر مع الفريق، أهم شيء بالنسبة لي هو مشوار المريخ في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، صحيح تلقيت عدة عروض لكن أنا ملتزم بعقدي مع المريخ ومحترم تعاقدي.

- كيف ترى منافسة المريخ في مرحلة المجموعات؟

المجموعة الأولى بالنسبة لي من أفضل وأقوى المجموعات، الأهلي على الورق هو المرشح، لكن يتواجد أيضًا سيمبا وفيتا كلوب وهما من الفرق المتطورة في أفريقيا لذا من الصعب التكهن بالفرق المرشحة لتخطي هذه المرحلة؟

- وما هو طموحكم في مباراة الأهلي؟

تفكيرنا في البداية حول مرحلة المجموعات ومواجهة الأهلي في البداية يعتبر مواجهة صعبة نظرًا لأننا سنواجه بطل القارة، هذه المباراة تحدي بالنسبة لنا لمعرفة مدى قوتنا ومدى جاهزيتنا، وعازمون على تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة.

- من وجهة نظرك ما اللاعب الأبرز في الأهلي؟

جميع لاعبي الأهلي، قوة الأهلي في مجموعته وجماعية الفريق وليس في لاعب واحد.

- بعد الصفقات التي دعمت بها الإدارة الفريق هل تتوقع قدرة المريخ على تخطي مرحلة المجموعات؟

طموح الفريق بأكمله تجاوز مرحلة المجموعات ونصل لمراحل متقدمة في المسابقة القارية.

- أخيرًا هل توافق على الانتقال للدوري المصري؟

مثلما أكدت أنا مرتبط بتعاقد مع نادي المريخ، لكن في المستقبل إذا تلقيت عرضًا من مصر فمن المؤكد سأوافق لأن الدوري المصري الأقوى في أفريقيا.