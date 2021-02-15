شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى ينتظم فى تدريبات الزمالك اليوم بعد التأهيل فى الجمنازيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، بشكل طبيعى، بعدما خضع اللاعب للتأهيل داخل صالة الجمنازيوم، على هامش المران الجماعي الذي أقيم أمس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، أنه فضل خضوع اللاعب لتدريبات تأهيلية في صالة الجمنازيوم لتفادى الإجهاد، حيث فضل الجهاز منح اللاعب أكبر قسط من الراحة بعد مشاركتة في اللقاء الأخيرة بشكل كامل.

وتعرض ساسى لكدمة فى الركبة خلال مشاركته فى مواجهة مولودية الجزائر التى أقيمت الجمعة الماضية، بافتتاح مشوار الأبيض بدوري المجموعات الأفريقي "أبطال أفريقيا" والتى انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.

فى سياق آخر، يعود التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك لقيادة هجوم فريقه فى المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى، ويفضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الدفع بسيف الجزيرى لقيادة الهجوم أمام الدراويش، مع عودة مروان حمدى لمقاعد البدلاء، خاصة أن الأخير لم يقدم المستوى المطلوب خلال مواجهة مولودية الجزائر، وعلق باتشيكو على أدائه قائلاً، "مروان حمدى لاعب مميز ولكن يحتاج وقتا للتأقلم، والمهاجم الذى يسجل أهدافا باستمرار سعره غال".

ولم يتم قيد سيف الجزيرى فى قائمة الزمالك الأفريقية نظرًا لمشاركته مع المقاولون العرب فى الكونفدرالية الأفريقية، التى ودعها ذئاب الجبل بعد الخسارة من النجم الساحلى بنتيجة 2 / 1، وشهدت واقعة بصق الشيمى على الحكم.