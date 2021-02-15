شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يعود للأهلي أول مارس بعد إنهاء برنامجه التأهيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر يواصل أداء برنامجه التأهيلي الذي يؤديه بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية في مباراة فريقه السابقة ضد البنك الأهلي بالدوري المصري، ويحتاج بعض الوقت قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال طبيب الأهلي أن وليد سليمان كان يحتاج لبرنامج تأهيلي من 6 إلى 7 أسابيع قبل نزول التدريبات الجماعية للأهلي، ومن المتوقع أن يستمر في الغياب لمدة 3 أسابيع أخرى، على أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه في أول مارس المقبل بعد إنهاء برنامجه التدريبي، لاسيما أن إصابته كانت تمزق في العضلة الخلفية وليس شد في العضلة.

ورافق وليد سليمان بعثة الأهلي في رحلته إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، في ظل حرص الجهاز الفني على اصطحاب كل اللاعبين سواء المتاحين للعب في المونديال أو المصابين، كنوع من التكريم لهم ولحاجته لتواجد اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرات في مثل هذه المواقف الصعبة لمساندة ودعم اللاعبين الصغار.