شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر قرار رفع الحجز على أرصدته بعد تدخل المسئولين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنتظر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، قرار رفع الحجز عن أرصدة النادى من جانب التأمينات الاجتماعية، خاصة بعدما تدخلت الدولة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لإيجاد حل لتلك الأزمة فى أسرع وقت.
وفوجئ مسئولو نادي الزمالك بأزمة جديدة خلال الساعات الماضية، بعد تلقى إخطار رسمى يفيد بحجز هيئة التأمينات على أرصدة النادى فى البنوك لعدم الالتزام بسداد مديونيات القلعة البيضاء الفترة الماضية.
وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه يتواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعى لتجنب الحجز عن أرصدة نادى الزمالك من جانب التأمينات الاجتماعية، وأضاف صبحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه على تواصل مع وزارة التضامن فى ظل حرص الوزارة على الكيانات الرياضية قائلا، "إن شاء الله مفيش حجز على أرصدة الزمالك اطمئنوا".