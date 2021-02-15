الزمالك ينتظر قرار رفع الحجز على أرصدته بعد تدخل المسئولين

ووصلت مديونيات نادي الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت ما بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه يتواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعى لتجنب الحجز عن أرصدة نادى الزمالك من جانب التأمينات الاجتماعية، وأضاف صبحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه على تواصل مع وزارة التضامن فى ظل حرص الوزارة على الكيانات الرياضية قائلا، "إن شاء الله مفيش حجز على أرصدة الزمالك اطمئنوا".

من جانبه علق عصام سالم المتحدث الرسمى للزمالك قائلاً: "الأزمة فى طريقها للانتهاء، اللجنة الحالية ليس لها دخل ولكنها حصلت على وعود حين توليها المسئولية بحل أى أزمة تواجهها وتذليل كل العقبات وعلى الفور لجأ المسئولين لجهات عليا فور صدور القرار والدولة سوف تتدخل للحفاظ على الكيان الكبير".