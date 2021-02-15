شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..المصرى البورسعيدى يخشى مفاجآت المنصورة بدور الـ 32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره المنصورة في الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية المعروفة عن مواجهات الكأس.

ويبدأ المصري البورسعيدي بطل الكأس في 1998 مشواره بمواجهة المنصورة، المنتمي للدرجة الثانية ووصيف البطل عام 1996 أملا في مواصلة المشوار للنهاية لإستعادة زمن البطولات الغائب عن الفريق البورسعيدى منذ فترة طويلة للغاية لاسيما أن الفريق يسير بخطى ثابتة في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وفاز المصرى البورسعيدى على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، فيما تأجلت مباراته مع بيراميدز بالجولة الثالثة عشرة لارتباط بيراميدز بمواجهة راسينج كلوب أبيدجان بالكونفدرالية.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة وتحقيق الفوز اليوم محذراً من خطورة الاستهانة بفريق المنصورة صاحب التاريخ المميز ، فيما يأمل الجهاز الفني للمنصورة في استعادة ذكريات التألق والإطاحة بالفريق البورسعيدى خارج البطولة.

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام المنصورة مكونا من: "أحمد مسعود، فريد شوقي،سعيدو سمبوري، محمد عنتر، أحمد رفعت، عمرو موسي، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، مصطفى سلطان، أحمد جمعة".