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«فقد ثقة الجماهير»..إبراهيم سعيد: انصح "مروان محسن" بالرحيل عن الأهلي

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الشارقة - اميمة ياسر - وجَهَ إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق نصيحة لمروان محسن مهاجم النادي الأهلي، مطالباً إياه بالرحيل عن الفريق في الفترة الحالية و الانتقال لنادِ آخر حتى يتمكن من استعادة مستواه.

و أضاف "سعيد" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten" ان مروان محسن يعاني من سوء حظ مع الأهلي و أطالبه بالرحيل لأنه غير قادر على تحمل ضغوطات الجماهير.

وتابع: الأجواء داخل الأهلي و الزمالك مختلفة تماماً عن الأندية الأخرى ، مشيراً إلى أن مروان حصل على عدة فرص مع الفريق ولم يقم باستغلالها.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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