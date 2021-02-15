«فقد ثقة الجماهير»..إبراهيم سعيد: انصح "مروان محسن" بالرحيل عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - وجَهَ إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق نصيحة لمروان محسن مهاجم النادي الأهلي، مطالباً إياه بالرحيل عن الفريق في الفترة الحالية و الانتقال لنادِ آخر حتى يتمكن من استعادة مستواه.

و أضاف "سعيد" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten" ان مروان محسن يعاني من سوء حظ مع الأهلي و أطالبه بالرحيل لأنه غير قادر على تحمل ضغوطات الجماهير.

وتابع: الأجواء داخل الأهلي و الزمالك مختلفة تماماً عن الأندية الأخرى ، مشيراً إلى أن مروان حصل على عدة فرص مع الفريق ولم يقم باستغلالها.