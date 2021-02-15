بعد رفض المغرب.. رسميًا مصر تسضيف لقاء الوداد وكايزر تشيفز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الأحد، توصله لاتفاق على استضافة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في ملعب الأهلي بالسلام، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الوداد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه يشكر وزارة الرياضة المصرية والاتحاد المصري، بعد قبول استضافة المباراة، المقررة ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا, في ملعب السلام بالقاهرة.

كان الاتحاد المغربي قد أرسل خطابا إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، يخبره فيه بأن السلطات المحلية، ترفض إقامة المباراة ,بسبب فرض المغرب حظرا على الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا هناك.

في المقابل، طلب الكاف أمس من نظيره المغربي، البحث عن ملعب محايد لاحتضان اللقاء.

وأعلن نادي كايزر تشيفز من جانبه، أن سفره إلى المغرب غير ممكن، في ظل عدم حصول البعثة على تأشيرات دخول البلاد، من سفارة المغرب في بريتوريا.

ويشارك الوداد مع كايزر تشيفز ضمن المجموعة الثالثة، إلى جوار حوريا الغيني وبترو أتلتيكو الأنجولي.