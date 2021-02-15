شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستعين بـ"لافيينا" لدراسة الدراويش قبل قمة أولاد العم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعان البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بمواجهة الإسماعيلى ولافينا فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، والتى جمعتهما أمس الأحد، وانتهت بفوز الدراويش بنتيجة 2 / 1، سجل للإسماعيلى الناميبى الدولى بنسون شيلونجو، بينما أحرز مصطفى الزنارى هدف الفريق المنافس بالخطأ فى مرماه، بتلك النتيجة يصعد الفريق لدور الــ16 وينتظر الفائز من لقاء الزمالك مع حرس الحدود الذى تم تأجيله لأجل غير مسمى.
وحرص باتشيكو على مشاهدة مباراة الإسماعيلى ولافينا من أجل كشف ثغرات الدراويش والوقوف على نقاط القوة والضعف، قبل لقاء "أولاد العم" يوم الأربعاء.
ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.
وطالب باتشيكو اللاعبين بغلق الملف الأفريقي تماما، والتركيز في لقاء الإسماعيلي، وأكد المدير الفني للاعبين ثقة الجميع فى قدراتهم لتقديم أفضل أداء في الفترة المقبلة، وأن ما حدث في لقاء مولودية الجزائر الأخير ما هو إلا غياب التوفيق، وأن الفريق قدم مردودا طيبا في المباراة.