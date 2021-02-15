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باتشيكو يستعين بـ"لافيينا" لدراسة الدراويش قبل قمة أولاد العم

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القاهرة - سامية سيد - استعان البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بمواجهة الإسماعيلى ولافينا فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، والتى جمعتهما أمس الأحد، وانتهت بفوز الدراويش بنتيجة 2 / 1، سجل للإسماعيلى الناميبى الدولى بنسون شيلونجو، بينما أحرز مصطفى الزنارى هدف الفريق المنافس بالخطأ فى مرماه، بتلك النتيجة يصعد الفريق لدور الــ16 وينتظر الفائز من لقاء الزمالك مع حرس الحدود الذى تم تأجيله لأجل غير مسمى.

لافيينا هو واحد من فريقين فقط من الدرجة الرابعة نجحا في التأهل لهذا الدور، وصعد لافيينا، الذي يملكه محمود الأسيوطي المالك السابق لبيراميدز المنافس في الدوري الممتاز ووصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي، إلى دور 32 بعد أن تخطى 4 أدوار تمهيدية.

 

وحرص باتشيكو على مشاهدة مباراة الإسماعيلى ولافينا من أجل كشف ثغرات الدراويش والوقوف على نقاط القوة والضعف، قبل لقاء "أولاد العم" يوم الأربعاء.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.

وطالب باتشيكو اللاعبين بغلق الملف الأفريقي تماما، والتركيز في لقاء الإسماعيلي، وأكد المدير الفني للاعبين ثقة الجميع فى قدراتهم لتقديم أفضل أداء في الفترة المقبلة، وأن ما حدث في لقاء مولودية الجزائر الأخير ما هو إلا غياب التوفيق، وأن الفريق قدم مردودا طيبا في المباراة.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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