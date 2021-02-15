شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المريخ السوداني اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة المريخ السوداني غدا الثلاثاء في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مشوار الدفاع عن اللقب الذي توج به النسور الحمر في النسخة الأخيرة، بعدما بدأ رحلة الدفاع عن النجمة العاشرة في مشواره القاري.

ويضع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع معاونيه خطة مباراة المريخ غدا وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه، بعد دراسة المنافس والتوقف على عناصر القوة في صفوفه، وأسلوب لعبه ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها في الاختراقات وفي الدفاع أيضا، حي يفكر موسيماني في الاعتماد على العناصر الأساسية للفريق الأحمر في ظل صعوبة المباراة الافتتاحية بدور المجموعات الإفريقي.