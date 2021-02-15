شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر استعدادات المريخ قبل معركة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل المريخ السوداني، الأحد، استعدادا لمواجهة مضيفه الأهلي المصري، الثلاثاء، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى، في دوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق تدريبه الأساسي، مساء اليوم، بملعب نادي حرس الحدود، تحت إشراف المدير الفني التونسي، نصر الدين النابي، ومن المنتظر أن يخوض المريخ، في التاسعة من مساء الغد، مرانه الختامي باستاد القاهرة الدولي، عقب المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، الذي سيظهر فيه النابي إضافة لقائد الفريق، أمير كمال.

يذكر أن الكاف اختار طاقم التحكيم الزامبي، بقيادة جاني سيكازوي، لإدارة المباراة المرتقبة، ويعاونه كل من شيداركو مارنجول، وكاسوكوتا كافولد، فيما يراقب اللقاء التنزاني جازات ألمو.