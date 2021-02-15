شكرا لقرائتكم خبر عن «ملعب الأهلي» ينهى أزمة الوداد وكايزر تشيفز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الأحد، توصله لاتفاق على استضافة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في ملعب الأهلي بالسلام، في العاصمة المصرية القاهرة، خلال العشر أيام الأخيرة من الشهر الجاري.

وقال الوداد، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إنه يشكر وزارة الرياضة المصرية والاتحاد المصري، بعد قبول استضافة المباراة، المقررة ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وتقدم الوداد أيضا بالشكر لفوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، على الجهود التي قام بها، ووصوله إلى حل رغم ضيق الوقت.

بيان نادي الوداد