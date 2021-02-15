شكرا لقرائتكم خبر عن العطوي: رباعية أبها بجهود النواخذة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه أمام أبها بنتيجة 4/1 ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال العطوي: «أشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال المباراة، ونتج عنه الفوز بنتيجة كبيرة والظفر بالنقاط الثلاث، وبإذن الله نواصل الانتصارات خلال المباريات القادمة». وأضاف العطوي: «فريق أبها مميز بالكرات الثابتة والمرتدات، ونجحنا في الحد من خطورتهم في معظم فترات اللقاء». وقال: «نسينا مباراة أبها، وسنبدأ الاستعداد لمباراة الهلال، أمامنا مباراة قوية ومهمة ويجب أن نستعد لها جيداً».
وكان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي قد احتفل بعد نهاية مباراة أبها بقدوم مولودته الجديدة، وبصحبته مساعده أحمد المالكي الذي احتفل أيضاً بقدوم مولوده الجديد.