العطوي: رباعية أبها بجهود النواخذة

وكان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي قد احتفل بعد نهاية مباراة أبها بقدوم مولودته الجديدة، وبصحبته مساعده أحمد المالكي الذي احتفل أيضاً بقدوم مولوده الجديد.

محمد يوسف

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