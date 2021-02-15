شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يجرى مسحة كورونا استعداداً لغزل المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى، بقيادة حمادة صدقى، صفحة مباراة كوكا كولا التى أقيمت عصر الأحد بستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر بدور الـ 32 لكأس مصر وودع على إثرها الفريق بطولة الكأس بالخسارة فى الوقت القاتل بهدف من ركلة جزاء، حيث يبدأ الإنتاج الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة عصر الاربعاء المقبل باستاد الاهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة كوكا كولا تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مرانًا قويًا ، كما يخضع الفريق لمسحة كورونا اليوم.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 وما زال لديه لقاء مؤجل ، وخسر الانتاج من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة.

وأكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن فريقه قادر على تصحيح مساره بجدول الدورى فى الأسابيع المقبلة، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "مش قلقان على الإنتاج الحربى، نمر بكبوة بعد رحيل بعض اللاعبين وتغيير الجهاز الفنى لكنى واثق فى قدرة الفريق على تعديل مساره بمسابقة الدوري الممتاز فى الأسابيع المقبلة".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "نجحنا فى التعاقد مع صفقات مميزة بالميركاتو الشتوى لسد العجز فى بعض المراكز التى تسببت فى تراجع نتائج الفريق، والوافدون الجدد سيقدمون إضافات كبرى للفريق بمجرد إنسجامهم مع القدامى".

في سياق مختلف، يرى حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى أن رحيل 6 نجوم عن الفريق سبب التراجع هذا الموسم، مؤكداً أن المنافسة على القمة أو حتى الهروب من الهبوط ستكون مشتعلة حتى الأسبوع الأخير للدورى، وقال حمادة صدقى فى تصريحات صحفية: "رحيل 6 لاعبين عن الإنتاج فى الميركاتو الصيفى وآخرهم باسم مرسى فى الميركاتو الشتوى تسبب فى تراجع نتائج الفريق بشكل كبير، لكننا تعاقدنا مع عدد مميز من اللاعبين لتعويضهم".