الإسماعيلى يغلق صفحة الكأس ويجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة لافيينا اف سى بدور الـ 32 لكأس مصر والتى أقيمت عصر الاحد على ستاد السويس الجديد وفاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف، ونظراً لضيق الوقت يستعد الدراويش بدون راحة لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الاربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يجرى فريق الاسماعيلى مسحة كورونا اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك.

وتجمد رصيد الدراويش عند ثمانية نقاط بالمركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 مباراة فاز في لقاء وتعادل في خمسة مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 15 هدف.

فى سياق آخر ، بدأ محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلي إجراءات تجهيز جراحة الرباط الصليبى لمحمود البدرى الظهير الأيسر للدراويش خلال الأيام المقبلة بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى للركبة إضافة للغضروف الداخلى.

ويعد البدرى هو ثانى لاعب يصاب بالرباط الصليبى هذا الموسم بعد إصابة أحمد أيمن الذى تأكد غيابه لنهاية الموسم.

فى سياق آخر ، أكد على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى أنه حرص على تحديد اختصاصات كل فرد بالمجموعة من أجل تقديم أفضل ما لديه، وأشار فى تصريحات للموقع الرسمي للدراويش:”الوضع صعب ،نعلم جيدا مدى حزن الجماهير على تراجع النتائج ، لكن علينا أن نقاتل ونبذل قصارى جهدنا بغية تحسن النتائج”.

وأضاف أيقونة النادى الإسماعيلى :”المدير الفنى بدأ يعلم كل شىء عن الفريق والنتائج ستكون أفضل مع الوقت بشرط تحقق عنصر الانسجام بين اللاعبين الجدد والحاليين”، وأشار:”اتفقنا على أن يكون عماد سليمان مشرفا بشكل مباشر على الفريق”.

واختتم على أبوجريشة حديثه قائلا:”دعم ومساندة الجماهير سيسهم كثيرا فى تخلص اللاعبين من الضغوط الملقاه عليهم وهو ما سيؤدى إلى تطور النتائج”.