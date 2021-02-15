شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثانى جولات نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الاثنين مواجهات قوية فى إطار الجولة الثانية بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/ 2021 حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من القناة مع الداخلية وسبورتنج مع الطيران والترسانة مع الاتحاد السكندرى وهليوبوليس مع طلائع الجيش وبتروجت مع الأهلى وسموحة مع الزمالك.

وكشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى .

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.