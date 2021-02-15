شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر أبيدجان فى طريق العودة إلى القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار فيليكس هوفييه بوانييه بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، في طريق عودتها إلى القاهرة على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها الإدارة للبعثة، لتوفير الوقت والجهد عقب مواجهة راسينج كلوب في اللقاء الذي انتهي بفوز بيراميدز بهدفين دون رد.

ونجح بيراميدز في العودة من كوت ديفوار بفوز بهدفين دون رد، سجلهما النجم إسلام عيسى أمام راسينج كلوب أبيدجان بملعب إيبمبي، قبل خوض لقاء الإياب باستاد الدفاع الجوي في السادسة من مساء يوم 21 فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن تطير البعثة لمدة 8 ساعات حتى الوصول إلى القاهرة، ويحصل اللاعبون على راحة 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء قبل العودة بداية من الأربعاء للتحضير لمباراة الإياب أمام بطل كوت ديفوار.