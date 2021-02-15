شكرا لقرائتكم خبر عن أبو طالب العيسوي: اللاعبون رفضوا الإسماعيلي.. وجبت أحمد فتحي ببلاش من بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أبو طالب العيسوي، نجم الإسماعيلي السابق، أن إدارة الدراويش كانت ترغب في تدعيم صفوف الفريق في يناير الماضى، ولكن هناك بعض اللاعبين رفضوا الانتقال للدراويش.

وقال أبو طالب العيسوي، خلال لقائه مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "أنا ابن الإسماعيلي وضحيت بكل شىء من أجل النادى، ومش باجى بإرادتى وأتولى قيادة الإسماعيلى فى أوقات غير طبيعية عن أى مدير فنى ولكنى ابن النادى".

وأضاف أبو طالب: "الإسماعيلي الآن ليس "دراويش" الماضى، وكنا نرغب في التدعيم واتفقنا مع رزاق سيسيه ومحمد إبراهيم والمهدى سليمان وعامر عامر ولم يتم الانتقال فى النهاية للإسماعيلى، كما طلبنا استعارة عبد الله بكرى ورجب بكار، ولكن بيراميدز رفض".

وتابع: "محمود الخطيب رحّب بانتقال لاعبين من الاهلى إلى الإسماعيلى، لكن فى النهاية الماديات ورغبة اللاعبين كانت العائق، ونبارك لهم على حصولهم على المركز الثالث على العالم، وبجد أنتو شرفتوا مصر بالبرونزية".

واستطرد: "أنا اللى جبت أحمد فتحى ومحمد عبد الله من فريق بنها ببلاش بعد مباراة ودية، وكذلك المعتصم سالم وعمرو جمال من الدرجة الثانية، وحاليا مباقش فيه العين اللى تنتقى اللاعبين المميزين من الدرجة الثانية والناشئين زى زمان".

وأردف: "المدربون الأجانب الذين تم التعاقد معهم من قبل مجلس إدارة الإسماعيلى في الفترة الأخيرة ليسوا بقيمة النادى، والجميع يحمل مجلس الإدارة والمدربين مسئولية النتائج السيئة، فأين مسئولية اللاعبين أنفسهم، فاللاعبون في الإسماعيلى مميزون على المستوى الفردى، ولكن على المستوى الجماعى لا، فيجب عليهم تحمل المسئولية ويكون عندهم إنكار للذات ويُخرِجوا النادى من الوضع اللى تسببوا فيه".