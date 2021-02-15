أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 14 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 14 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يفقد 4 لاعبين أمام المريخ السودانى فى الانطلاقة الأفريقية، أيمن أشرف مهدد بالغياب عن الأهلي أمام المريخ السودانى بسبب إجهاد الخلفية.

الأهلى يفقد 4 لاعبين أمام المريخ السودانى فى الانطلاقة الأفريقية

بدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى الاستعداد لمواجهة المريخ السودانى، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء، فى أولى مباريات المارد الأحمر بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا عن المجموعة الأولى التى تضم مع الأهلى والمريخ كلاً من فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزاني.

أيمن أشرف مهدد بالغياب عن الأهلي أمام المريخ السودانى بسبب إجهاد الخلفية

اكتفى أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية فى «الجيم»، على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزير، وغاب أيمن أشرف عن المشاركة فى التدريبات الجماعية؛ بسبب شكواه من إجهاد خفيف فى العضلة الخلفية. محمد عواد يطلب العدل أو الرحيل عن الزمالك طلب محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، تطبيق العدالة فى التعامل مع حراس مرمي الفريق، أو السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الأزمة التي اندلعت خلال الأيام الماضية بين الحارس ومدربه عمرو عبد السلام.

بيراميدز يهزم راسينج كلوب الإيفوارى فى عقر داره بثنائية إسلام عيسى.. صور

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على راسينج كلوب الإيفوارى فى عقر داره بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب إيبمبي بالعاصمة أبيدجان، فى ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأحرز الهدفين إسلام عيسى.

قمة دورى محترفى اليد الخميس المقبل بدون جمهور

كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، عن إقامة قمة دورى محترفى كرة اليد بين فريقى الأهلى و الزمالك المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية بدون جمهور .

رئيس الزمالك يترأس بعثة الأبيض فى السنغال لمواجهة تونجيث

استقر اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، على أن يرأس بعثة الفريق الكروى الأول خلال رحلة السفر إلى السنغال من أجل مواجهة تونجيث في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك صباح يوم 20 من الشهر ذاته، وذلك بعد أن وافق اتحاد الكرة على تأجل مواجهة حرس الحدود فى بطولة كأس مصر والتى كان مقرر لها فى نفس اليوم. صلاح محسن يغيب عن الأهلي 10 أيام بسبب إصابة الأمامية أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، غياب صلاح محسن مهاجم الفريق عن التدريبات الجماعية لمدة عشر أيام، وقال طبيب الأهلى، "اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بشد فى العضلة الأمامية، ويبدأ تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلى على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة".

تناقش اللجنة التى تدير اتحاد الكرة إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 بكأس مصر أمام النصر وحرس الحدود والعبور، والتى تم تأجيلها مؤخرا، فى شهر مارس المقبل وتحديدا خلال فترة التوقف الدولية التى تشهد خوض المنتخب الأول مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، على أن تقام هذه المباريات بدون اللاعبين الدوليين حال موافقة هذه الأندية، أما فى حالة الاعتراض سيتم البحث عن مواعيد جديدة.