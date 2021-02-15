شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم موسيمانى: الأهلي دولة لها دستور خاص وشعب يتجاوز 70 مليون مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو محب، مترجم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بالفريق يبذل مجهودا كبيرا في النادي، قائلا: "مش من السهل أن تكون مدير كرة على كوكبة من النجوم بحجم لاعبي الأهلي".

وأضاف محب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" على فضائية أون تايم سبورتس: "أنا مترجم الأهلي وليس مترجم موسيماني؛ لأن الجهاز الفني يتكون من خمسة أفراد وليس موسيماني وحده، ولا أتدخل في الشق الإعلامي، في الأهلي كل شخص يعرف دوره ويعرف واجباته والتزاماته".

وتابع: "موسيماني مدرب مجتهد للغاية، وفايلر كان يعمل كثيرة في الأهلي، وسعيد بالعمل مع هذا الثنائي، رغم أن علاقتي ببعض زملائي الصحفيين توترت بعد العمل في الأهلي، نظرا للسرية المفروضة على ملف الكرة بالقلعة الحمراء".

واستطرد: "أحيانا المترجم يكون غير موفق في بعض اللقاءات الكروية مثل اللاعب والمدرب، والأهلي دولة له دستور وقانون وأخلاقيات تضع كل العاملين بالنادي تحت ضغوط كبيرة، ودائما يعمل حساب لجماهير تتجاوز حاجز الـ70 مليون مشجع".

وأردف: "أكتر شخص أخاف منه هو نفسي، ومصطلحات الكورة معروفة للاعبين مهما كانت ثقافتهم ومستوى تعليمهم، لكن هناك أمورا في المحاضرات تحتم وجود الترجمة".

وعن محاضرات المدربين الثلاثية الذين عمل معهم في الأهلي قال محب: "موسيماني محاضراته طويلة وممتعة ويحاضر اللاعبين كثيرًا، بينما محاضرات فايلر كانت قصيرة من حيث الوقت لكن تؤدي دورها مع اللاعبين، وكارتيرون كان يميل للمحاضرات ذات الوقت المتوسط".

وصنف محب أيام الأهلي مع كارتيرون بعد خسارة نهائي إفريقيا أمام الترجي بأنها أصعب أيام مرت على الأهلي، موضحا أنه جمهور الأهلي داعم جدا للفريق والجهاز ودائما رؤية المشجعين سعداء تسعد الأهلي، لاعبين وجهاز فني ومجلس إدارة".

واستأنف الأهلى تدريباته فى الثالثة عصر الأحد استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويعمل عمرو محب ممثلاً للمركز الدولي للدراسات الرياضية السويسري cies الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم والمشرف على دبلومة فيفا بجامعة القاهرة.

وسبق لعمرو محب العمل في الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة 12 عاما، شهد خلالها العمل في عدد بطولات كأس العالم على مستوى الشباب والكبار.

كما سبق له العمل مع جيرار جيلي المدير الفني الفرنسي الأسبق لمنتخب مصر، وعدد من المدربين في الأهلي، أبرزهم باتريس كارتيرون ورينيه فايلر وبيتسو موسيماني.