شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: نفسى أموت موتة ثابت البطل.. وتبنأت بتألق الشناوي فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على ذكرياته مع الراحل ثابت البطل أسطورة الأهلي السابق، وعلى أداء محمد الشناوي، قائد الأهلي، وأحد أهم نجوم القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

وقال ناجي، خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "آخر 8 ساعات في حياة ثابت البطل عشناهم سوى وتكلمنا كلام كتير في مباراة الأهلي والزمالك اللي كسبنا فيها 3 / 0، وأنا كنت بدخن وشتمني وهزأني وقالي الأهلي محتاجك، ولما مانويل جوزيه طلبني في المرة التانية كنت في ليبيا مع أنور سلامة، والكابتن ثابت قالي المدرب مش عايز ينزل التدريب غير لما تيجي.. وقالي أنا مش عايزك بس المدرب عايزك، بس لما نزلت التدريب وشاف شغلي قالي انسى الكلام اللي أنا قلتهولك وأنت مدرب جامد وشغلك كويس".

وأضاف: "ثابت البطل كان عايز يبقى مع الفريق وكانت حالته صعبة ونفسي أموت موتة ثابت البطل؛ لأنه مات موتة حلوة وسط اخواته وولاده، هو تعب ووديناه المستشفى وبعد ما روحت بساعتين اتصلوا بيا قالولي كابتن ثابت مات، وكان أكتر واحد بيسشجعني ويثني عليا وكان صريح وعنده صدق".

وتابع: "كنت قلق قبل مباراة الدحيل وبعد مشاهدة المباراة وتكلمت مع محمد الشناوي قبل مباراة البايرن، وقلت له هتعمل مباراة كويسة، وقبل مباراة بالميراس تكلمنا وقلت له زي ما قلتلك قبل ماتش اوروجواي العالم كله هيتكلم عليك وقلت له العالم كله هيتكلم عليك تاني، وقالي فاكر كلامك في رحلة الكويت، وكان وقتها حارس رابع وبيلعب في بتروجت وقلت له في سنة أو اتنين هتكسر مصر وهتبقى جون الأهلي وجون منتخب مصر".

واختتم: "كنت مؤمن بمحمد الشناوي وهو عنده 15 سنة لم جه من الحامول، ولكن كان فيه عصام الحضري وأحمد فوزي وشريف إكرامي وأحمد عبد عادل المنعم، وهو أصغر منهم، وطلع خد فرصة وبالنسبة لي هو أفضل محترف مصري في شخصيته وفي الرقي اللي حصل له في تفكيره وفي تركيزه الشديد في عمله والأجواء اللي حواليه أسرته وأهله، وأنا مسمّي الشناوي الأخطبوط وكنت مسمّي الحضري المعجزة، وقدامه فرصة يكسر أرقام الحضري".