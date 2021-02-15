شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسني: الأهلي كسر حاجز البرازيلي اللي شايف نفسه بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان أحمد صلاح حسني، نجم الأهلي السابق، على مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، ونجاحه في تحقيق الميدالية البرونزية، وتقديم أداء مشرف أمام الدحيل القطري وبايرن ميونخ الألماني وبالميراس البرازيلي.

قال خلال تصريات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "بحكم إني لعبت في الدوري الألماني، فهو دوري ليه نظام مختلف عن الدوريات الأخرى ولذلك بايرن ميونخ متواجد في الأدوار النهائية في آخر 20 سنة؛ لأن الألمان لديهم نظام وطريقة لعب أسرع من أي دوري آخر وبايرن ميونيخ له 20 سنة بيغير مدربين ولاعبين ولكن النظام واحد".

وأضاف: "الأهلي انه يعمل مباراة زي دي قدام بايرن ميونخ حاجة كبيرة.. إحنا معملناش مباراة حلوة بس قدرنا نوقف على رجلينا على قدر إمكانياتنا وشايف ان الفروق الفنية والعقلية بتاعة اللاعبين في مباراة بايرن باينة بشكل كبير، واللي عاجبني في فريق الأهلي انه لأول مرة مبيبقاش فيه نجم واحد في الفريق وحققنا الثلاثية قبل كده وكان فيه نجوم في الفريق، ولكن الجيل الحالي جماعى.

وتابع: "قبل لعب ركلات الجزاء كنت مستريح لأننا كسرنا حاجز اللاعب البرازيلي اللي شايف نفسه وعارف انه حريف وعنده مهارات، وعندي ثقة كبيرة في الشناوي ومن الحراس القليلين اللي مبيتوقعش زاوية وبتبقى عينه على الكورة وعلى اللعيب اللي هيشوط، وكنت مطمن نوعا ما وعارف ان الشناوي عنده الملكة دي.

وأضاف حسنى: "الأهلي نادي مبادئ ونحبه من قلبنا بدون مقابل ويفضل ولائي للأهلي كبير ورجعت من أوروبا على الأهلي حبا في النادي والأهلي هيفضل غصب عن أي حد".