شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز الطبي بالأهلي: ملعب التتش سبب إصابات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، إن وليد سليمان، لاعب الفريق الأحمر، سيكون جاهزا خلال 3 أسابيع، كاشفا التئام الغضروف في ركبة محمد محمود لاعب الوسط تماما وأمامه من 3 لـ 4 أيام للعودة للمران الجماعي.

وأضاف أبو عبلة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، أن أرضية ملعب مختار التتش من عوامل إصابات اللاعبين، ولكنها ليست الوحيدة؛ لأنها أيضا تعقب المباريات وضغطها من أسباب كثرة الإصابات بين لاعبي الأهلي.

وأكمل رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن طاهر محمد طاهر سيكون جاهزا خلال أسبوع، موضحا أن إصابة علي معلول ضد بايرن كانت تمنعه تماما من استكمال المباراة.

وتابع أبو عبلة أن محمود متولي أمامه 3 أشهر للعودة، قد يعود قبل هذه المدة لأن تطور شفائه ممتاز، وأتواصل باستمرار مع بيتسو موسيماني ومدرب الأحمال لتنسيق عملية تدوير اللاعبين".

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، قد أعلن غياب صلاح محسن، مهاجم الفريق، عن التدريبات الجماعية لمدة عشرة أيام، وقال طبيب الأهلى: "اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بشد فى العضلة الأمامية، ويبدأ تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلى على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة".

واستأنف الأهلى تدريباته فى الثالثة عصر اليوم، استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.