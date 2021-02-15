شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مباراته المقبلة أمام المريخ السودانى في الجولة الأولى بدورى المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا، الثلاثاء، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويقام اللقاء على أرض ملعب الأهلي بمدينة السلام، ويذاع على قناة بين سبورت القطرية، على القناة السابعة، ومن المقرر أن يعلق على هذا اللقاء التونسي عصام الشوالي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني، من يوم 11 فبراير الجاري إلى 16 من نفس الشهر، بسبب مشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية، التي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير بالدوحة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بدوري أبطال افريقيا مع كل من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.