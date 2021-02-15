شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء برشلونة وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل ملعب الكامب نو مباراة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء 16 فبراير، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020/2021، على أن يذاع اللقاء على قناة BeIN Sports HD 1.

ووصل البرشا هذا الدور بعدما نجح في عبور دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بكل جدارة واستحقاق، مقدما أداءا مميزة في هذه البطولة متساويُا مع يوفنتوس الأول بنفس الرصيد بالمجموعة السابعة. وفي المقابل، تأهل باريس سان جيرمان بصعوبة إلى هذا الدور عقب تصدرة جدول ترتيب المجموعة الثامنة القوية متساويًا مع لايبزيج الثاني بنفس الرصيد.