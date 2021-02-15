شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الشنواني: مصطفى محمد تأقلم سريعًا مع جالطة سراي.. ويسير على خطى صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ياسر الشنواني، لاعب النادي المصري السابق، إن مصطفى محمد استطاع التأقلم سريعا مع أجواء الدوري التركي، رغم انضمامه لفريق جالطة سراي منذ وقت قصير.

وأضاف ياسر الشنواني خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، إن محمد صلاح وصل إلى درجات متقدمة من الاحترافية، وبات أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وأكد قائلا: «مصطفى محمد خطا خطوته الأولى بنجاح، ومن الوارد أن يحقق نجاحات مماثلة للتي حققها محمد صلاح، وأتوقع أن يفعل الفريق التركي بند شراء اللاعب».

وأكمل: «المنتخب المصري سوف يستفيد من مستويات الأهلي والزمالك، وبيراميدز والمصري المميزة هذا الموسم، وهناك عدد كبير من اللاعبين تألقوا في الدوري، خلال الفترة الماضية، وهذا أمر جيد لحسام البدري المدير الفني للفراعنة».