شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: أنصح مروان محسن بالرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجَهَ إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، نصيحة لمروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، مطالبا إياه بالرحيل عن الفريق في الفترة الحالية والإنتقال لنادِ آخر حتى يتمكن من استعادة مستواه.

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten»: «مروان محسن يعاني من سوء حظ مع الأهلي، وأطالبه بالرحيل لأنه غير قادر على تحمل ضغوطات الجماهير».

واختتم: «الأجواء داخل الأهلي والزمالك مختلفة تماماً عن الاندية الأخرى، ومروان حصل على عدة فرص مع الفريق ولم يقم باستغلالها».