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فييرا: حزين على الإسماعيلي.. ورحلت عن النجم لعدم الحصول على مستحقاتي

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، إنه يتابع فريق الاسماعيلي هذا الموسم، معبرا عن حزنه لما وصل إليه الفريق هذا الموسم وتراجع نتائج الفريق ووجوده في المركز قبل الأخير بترتيب .

وأضاف فييرا في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten»: «لا أعلم من المسؤول عن تراجع النتائج هذا الموسم، لكن الوضع غير مرضي بالنسبة لكل محبي النادي».

واختتم: «رحلت عن تدريب النجم الساحلي التونسي بسبب الظروف الصعبة التي مر بها الفريق من إصابات أكثر من لاعب بفيروس ، بالإضافة إلى عدم حصولي على مستحقاتي من قِبَل مجلس إدارة النادي».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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