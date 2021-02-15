شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا: حزين على الإسماعيلي.. ورحلت عن النجم لعدم الحصول على مستحقاتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، إنه يتابع فريق الاسماعيلي هذا الموسم، معبرا عن حزنه لما وصل إليه الفريق هذا الموسم وتراجع نتائج الفريق ووجوده في المركز قبل الأخير بترتيب الدوري المصري.

وأضاف فييرا في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten»: «لا أعلم من المسؤول عن تراجع النتائج هذا الموسم، لكن الوضع غير مرضي بالنسبة لكل محبي النادي».

واختتم: «رحلت عن تدريب النجم الساحلي التونسي بسبب الظروف الصعبة التي مر بها الفريق من إصابات أكثر من لاعب بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم حصولي على مستحقاتي من قِبَل مجلس إدارة النادي».