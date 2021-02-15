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موعد لقاء ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء ولايبزيج في والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق ليفربول المترنح في مسابقة ، نظيره لايبزيج الألماني، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من دوري الابطال، عند الساعة العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، على أن يتم إذاعة اللقاء على BeIN Sports HD 2.

ليفربول، يعلم صعوبة المواجهة التي لا تقبل القسمة على إثنين، يطمح في تقديم مباراة تليق به من أجل العبور إلى ربع النهائي والعمل على مواصلة المشوار، أملاً بأن يصل إلى الأدوار الأكثر عمقًا وصولاً إلى النهائي، تعويضا للجماهير عن الأداء المهتز داخل مسابقة البريميرليج.

وفي المقابل، وصل لايبزيج إلى هذا الدور بكل جدارة واستحقاق بعد أن قاتل حتى الرمق الأخير ليحجز مقعدًا بهذا الدور بعد أن احتل المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة متساويًا مع المتصدر باريس سان جيرمان.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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