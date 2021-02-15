شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط اليونايتد وانتصار الأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع فريق الأرسنال الإنجليزي تحقيقا انتصارا عريضا على ليدز يونايتد برباعية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 24 من عمر البريميرليج.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام وست بروميتش بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعما مساء أمس الأحد، في نفس الجولة، ليتجمد رصيد الشياطين الحمر عند النقطة 46 بفارق 7 نقاط عن المان سيتي المتصدر للمسابقة حتى الآن.