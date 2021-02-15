الارشيف / اخبار الرياضه

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط اليونايتد وانتصار الأرسنال

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب بعد سقوط اليونايتد وانتصار الأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع فريق الأرسنال الإنجليزي تحقيقا انتصارا عريضا على ليدز يونايتد برباعية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 24 من عمر البريميرليج.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام وست بروميتش بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعما مساء أمس الأحد، في نفس الجولة، ليتجمد رصيد الشياطين الحمر عند النقطة 46 بفارق 7 نقاط عن المان سيتي المتصدر للمسابقة حتى الآن.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    173,202

  • تعافي

    134,638

  • وفيات

    9,935

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا