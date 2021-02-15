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صافرة هولندية تحكم معركة برشلونة وسان جيرمان في دوري الأبطال

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مهمة إدارة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في ، للحكم الهولندي بيورن كويبرس.

وسيرافق كويبرس في تلك المباراة مواطناه ساندر فان روكيل وإروين زينسترا كمساعدين له، بينما سيكون سيردار جوزوبويوك الحكم الرابع على أن يتولى بول فان بويكل ودينيس هيجلر تقنية الفيديو.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على برشلونة، بملعب كامب نو، مساء الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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