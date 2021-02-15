شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بتروجت: هدفنا العودة لدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ياسر رجب المدير الفني لبتروجت أن معظم لاعبي الفريق تلقوا عروض من اندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية.

وقال ياسر في تصريحات تليفزيونية، الأحد، إن المواجهات المقبلة لبتروجت في الكأس والدروي في غاية الصعوبة.

وأضاف أن الجميع داخل النادي يسعى لصعود الفريق من جديد في دوري الممتاز من جديد لان هذا مكانه الطبيعي.

وأتم أن لاعبي الفريق قدموا مباراة كبيرة امام المقاولون العرب في كأس مصر والفوز لم يأتي بالصدفة مؤكدا أن اللاعبين قدموا اداء مميز.