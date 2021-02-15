شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا: الأهلي قدم بطولة مميزة في مونديال الأندية.. وفرصه في الدوري متساوية مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، إن مشاركة الاهلي في كأس العالم للأندية أمر جيد للغاية للكرة المصرية والإفريقية.

وأضاف فييرا في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة «Ten»، مساء الأحد: «الأهلي قدم بطولة مميزة ولعب أمام مدارس مختلفة، بداية من مباراة الدحيل القطري ثم بايرن ميونخ الالماني واختتم بلقاء بالميراس البرازيلي، وأبلى بلاءً حسناً بتحقيق المركز الثالث».

واختتم فييرا: «الأهلي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين هذا الموسم والفرص متساوية بينه وبين الزمالك هذا الموسم لتحقيق لقب الدوري المصـري».