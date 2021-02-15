شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل أمام المولودية.. فييرا: من الممكن أن يتوج الزمالك بلقب دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن التعادل الذي حققه الفريق أمام مولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا نتيجة غير مقلقة والمشوار ما زال طويلاً أمام الفارس الأبيض.

وأضاف فييرا في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة «Ten»، مساء الأحد، أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ومن الممكن أن يتوج بلقب دوري الأبطال لكني لا أستطيع أن أجزم بذلك.

واختتم فييرا: «الزمالك لديه قادة حقيقيين مثل طارق حامد ومحمد ابو جبل وشيكابالا، الذي لم أحظى بتدريبه قبل ذلك، فعندما توليت مسئولية تدريب الفريق لم يكن شيكابالا متواجداً بصفوف الفريق».