شكرا لقرائتكم خبر عن ضاعت هيبتك يـ«زعيم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حقق فريق ضمك فوزاً ثميناً على حساب ضيفه الهلال بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في ختام لقاءات الجولة ١٨ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد لضمك عن طريق قائده المحترف فاروق شافعي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من المباراة (د: ٤٥+١)، وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه الرابع في الدوري ويصل للنقطة ١٦ وفي المركز الخامس عشر، فيما تلقى الهلال خسارته الثالثة في الدوري ويتجمد رصيده عند ٣٣ نقطة وفي المركز الثالث.