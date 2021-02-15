الارشيف / اخبار الرياضه

ضاعت هيبتك يـ«زعيم»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ضاعت هيبتك يـ«زعيم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حقق فريق ضمك فوزاً ثميناً على حساب ضيفه الهلال بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في ختام لقاءات الجولة ١٨ لدوري كأس الأمير للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد لضمك عن طريق قائده المحترف فاروق شافعي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من المباراة (د: ٤٥+١)، وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه الرابع في الدوري ويصل للنقطة ١٦ وفي المركز الخامس عشر، فيما تلقى الهلال خسارته الثالثة في الدوري ويتجمد رصيده عند ٣٣ نقطة وفي المركز الثالث.


الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا