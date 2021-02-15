شكرا لقرائتكم خبر عن المناعي: القادسية يسير في الطريق الصحيح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية يوسف المناعي، عن سعادته بعد الفوز الذي حققه فريقه أمام نظيره التعاون 2/0، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال المناعي «سعيد بالفوز الذي حققه الفريق أمام التعاون، استطعنا الظفر بالنقاط الـ3، وبلا شك الفوز جاء نتاج عمل مثمر خلال الفترة الماضية من قبل الجميع». وتابع «أشكر اللاعبين على المجهود الرائع الذي قدموه طوال المباراة، فالجميع كانوا رجالاً داخل الملعب، ولمست فيهم الحرص الزائد على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير القدساوية، ولم يكن هناك أي تقصير»، موضحا أن فريقه قدم نفسه بشكل جيد على أرض الميدان وظهر متماسكا، وفرض أسلوبه على الفريق المضيف ليحقق الفوز ويرفع رصيده النقطي في جدول الترتيب، متمنيا أن تتوالى الانتصارات خلال المباريات القادمة.

من جهتهم، أشاد عدد كبير من القدساويين بالمستوى والنتيجة التي قدمها اللاعبون في مباراة التعاون، وخطف النقاط الـ3 من أمام خصم عنيد وقوي على أرضه، فيما طالب بعض القدساويين بنسيان مباراة التعاون، والتفكير في مواجهة النصر القادمة التي لا تقل صعوبة عن مباراة التعاون.