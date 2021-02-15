شكرا لقرائتكم خبر عن الديني لـ الخليج 365: إيقاف المسيئين قد يصل لعامين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد الديني، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، أن المسيئين من الجانبين في أحداث الدقائق الأخيرة من مباراة قمة الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بين النصر والشباب والتي احتضنها ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض، وانتهت نتيجتها بفوز الشباب برباعية نظيفة، ينطبق عليهم نص المادة (72) من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي بينت في مادتها الأولى أنه «يمنع على أي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يسيء إلى كرامة أي شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص أو بلد بالألفاظ أو الأفعال المهينة أو العنصرية أو التي تحط من قدرهم على أساس العنصر أو اللون أو العرق أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو النوع أو الإعاقة أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الحالة المادية أو المولد أو للتوجه الجنسي أو أي سبب آخر».

وبين الديني أن اللائحة قد فرقت بين ما إذا كان هذا المسيء لاعباً أو مسؤولاً في أحد الأندية، حيث أوضحت الفقرة 1/‏1 من المادة (72) إذا كان مرتكب المخالفة لاعباً يعاقب بالإيقاف لمدة لا تقل عن (6) مباريات ولا تزيد على سنتين مع غرامة مالية قدرها (100 ألف). وأكد الديني، أنه في ما يخص الحالة التي شاهدناها في لقاء النصر والشباب من عدد من مسؤولي الناديين، فينطبق عليها الفقرة 1/‏2 من المادة (72) والتي تنص على «إذا كان مرتكب المخالفة مسؤولاً أو وسيطاً فيعاقب بالمنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة لا تزيد على سنتين مع غرامة مالية قدرها 200 ألف»، كما أوضحت الفقرة الثانية من نفس المادة، أنه في حال اشتراك عدة أشخاص (مسؤولين أو لاعبين) في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) أو في حال وجود ظروف مشددة أخرى، يجوز معاقبة الفريق بالعقوبات التالية:

2/‏1 خصم 3 نقاط من الفريق المخالف

2/‏2 خصم 6 نقـاط عند المخالفـة الثانيـة

2/‏3 يجـوز للجنة أن تقر هبوط الفريق المخالف

2/‏4 يجـوز إبعـاد الفريق وتغريمه (100 ألف)

النصر «يشتكي»

رفعت إدارة نادي النصر شكوى رسمية إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولجنة الانضباط، بعد الألفاظ المسيئة والاتهامات الباطلة التي طالت المدير التنفيذي حسين عبدالغني. وجاء في بيان بثه موقع النصر الرسمي عبر «تويتر» أن الإدارة طالبت بتحقيق رسمي تخرج نتائجه للرأي العام، وتطبق فيه أقصى عقوبة تجاه كل الأطراف التي ساهمت في تأليب الرأي العام. كما طالبت إدارة النصر بخروج نتائج التحقيق في أسرع وقت، وليس كما حدث في «قضية باصات الجماهير» التي لم تظهر نتائج التحقيق فيها حتى يومنا هذا.

«الانضباط» تحقق

يحق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم التدخل من تلقاء نفسها وفق المادة 21133 للتحقيق في أحداث مباراة فريقي النصر والشباب، إذ لا يمنع إطلاقاً أي طرف في الأحداث بالتقدم بشكوى لدى اللجنة وفق المادة 62133، كما أنَّ بيان رابطة الدوري بالتقدم للجنة الانضباط بملف الأحداث كان مُستنداً على المادة 3133، ومن المتوقع أن تصدر اللجنة قراراتها خلال ساعات بعد اكتمال ملف الأحداث من جميع النواحي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أوضحت أنه يتم رصد أي تجاوزات تصدر من مسؤولي أو لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال المباريات، ويتم تدوينها من قبل مراقبي المباريات، لرفعها للجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.