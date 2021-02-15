شكرا لقرائتكم خبر عن البلطان لـ «دكة النصر»: عيب.. هذا لا يليق ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهدت مباراة الديربي بين النصر والشباب أحداثا مثيرة بين مسؤولي الناديين، حيث بدأت الشرارة الأولى عند خروج البرازيلي سيبا ستياو جونيور من أرضية الملعب، حيث حدث انفعال بينه وبين حسين عبدالغني المشرف على فريق كرة القدم بنادي النصر على خط التماس أمام دكة بدلاء النصر، الأمر الذي أثار رئيس نادي الشباب خالد البلطان ليصب جام غضبه تجاه دكة بدلاء فريق النصر بعد أن سمع مصطلحات عنصرية تم توجيهها تجاه لاعب الشباب البرازيلي سيبا، على حد قوله.

وطالب خالد البلطان بألا يمر هذا الموضوع مرور الكرام، مشيرا إلى أن هذه العبارات لا تُقال في بلد بحجم المملكة العربية السعودية ولا تليق بالرياضة السعودية.

ومن جانبها، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولاً واسعاً لهذا الحدث بعد المباراة التي انتهت بفوز الشباب برباعية نظيفة، حيث غرّد الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر «تويتر» بتغريدة يدعم بِها نجمه البرازيلي «سيبا»، إضافةً لوضع صورة اللاعب عبر الملف التعريفي للحساب، كما دشّنت جماهير نادي الشباب «هاشتاق» لدعم البرازيلي سيبا بعنوان (#كلنا_سيبا)، دعماً للاعب ورفضاً تاماً لكافة أشكال العنصرية.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر مطلعة إلى أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان صعّدت الموضوع لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في سبيل حفظ حقوق اللاعب تجاه ما تعرّض له من عبارات عنصرية من قِبل أحد المسؤولين بدكة بدلاء النصر.