شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: الزمالك يمتلك أفضل خطة هجوم.. وقادرين على تحقيق الحلم الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت عبد الهادى المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك على إصرار جميع لاعبى الفريق الأبيض على تحقيق إنجاز لإسعاد الجماهير البيضاء هذا الموسم .

و قال عبد الهادى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوى الذى يذاع على قناة زملكاوى ، أن لاعبى الزمالك لم يقصروا فى لقاء مولودية الزمالك الذى انتهى بالتعادل السلبى بافتتاح مشوار الأبيض بدوري المجموعات الأفريقي "أبطال أفريقيا"

و أشار عبد الهادى إلى أن الزمالك يمتلك قوة كبيرة فى الثلث الهجومى ، مشيرا إلى أن فريق مولودية الجزائر منظم دفاعيا و مجموعة الزمالك قوية و لكن الفريق قادر على الصعود و تحقيق الحلم الأفريقى .

عقد مدحت عبد الهادى، ، جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ودار الحديث المتبادل بين عبد الهادي واللاعبين حول الفترة المقبلة، وأهميتها، وضرورة التركيز بقوة، مشدداً على أنهم قدموا مباراة قوية أمام المولودية الجزائري والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وأثنى عبد الهادي على إصرار اللاعبين وتركيزهم فى تخطى هذه الصفحة، والتركيز في القادم، مؤكدا لهم أنهم الأفضل، ولديهم القدرة والامكانات التى تؤهلهم لحصد كل شيء، كذلك القدرة على العودة، وتصدر مجموعتهم، واستكمال رحلة الوصول إلى النهائيات، ومن ثم حصد البطولة، كما حرص مدرب الزمالك على تحية اللاعبين على تركيزهم في التدريبات بقوة، والاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة