شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن غياب مدافعه أحمد شوشة أسبوعين بسبب تمزق "السمانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى المصري البورسعيدي غياب مدافعه أحمد شوشة عن التدريبات الجماعية أسبوعين، بعدما أثبتت الأشعة التشخيصية التي خضع لها مساء اليوم إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في عضلة "السمانة" حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمود الشحات.

ومن ناحية أخري كثف المصرى البورسعيدى مفاوضاته مع لاعبه عمر كمال عبد الواحد، صانع ألعاب الفريق، من أجل تمديد تعاقده، بعد رغبة الإدارة في تمديد عقده خلال الفترة الحالية لتفويت الفرصة المنافسة في خطف اللاعب .

وطلبت الإدارة الخضراء من على ماهر المدير الفني للفريق التدخل لإقناع اللاعب بالتمديد، نظرا للعلاقة القوية التي تجمع الطرفين، منذ أن كانا متواجدين بفريق الأسيوطى، إلا أن ضغط المباريات حال دون إنهاء المفاوضات بنجاح .

ويعد عمر كمال عبد الواحد هداف المصرى بالدورى برصيد 4 أهداف كان آخرها أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية والتي حسمها أبناء بورسعيد بهدف دون رد، رفعوا بها رصيدهم إلى 20 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة .

وقدم المصرى أفضل مستوياته فى بدايات الدورى هذا الموسم بعدما خاض 11 مباراة حتى الآن فاز فى 5 وخسر لقاء وحيد أمام الزمالك، وتعادل فى 5 مباريات كان آخرهم فى الجولة الحادية عشرة أمام البنك الأهلى ليحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة.