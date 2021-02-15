شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة تونجيث.. ماذا يفعل الزمالك أمام الفرق السنغالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط نادى الزمالك في فخ التعادل السلبى في بداية مشواره في دوري المجموعات الأفريقي، الجمعة، أمام مولودية الجزائر، على استاد القاهرة الدولي، ليحصل كل فريق على نقطة ضمن مباريات الجولة الأولى.

وشاهد البرتغالى جيمى باتشيكو مباراة الترجي أمام تونجيث السنغالى للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى بطل السنغال، قبل المباراة المرتقبة التي ستجمعه مع الزمالك يوم 23 فبراير الجاري، في ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، خاصة أن المنافس الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعدما فجر مفاجأة قوية بإقصائه نادى الرجاء البيضاوي في الدور السابق ويعد غامضا بنسبة كبيرة.

ويحتل الزمالك الذى يعانى من أزمة الحجز على أرصدته، المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، خلف مولودية الجزائرى بنفس الرصيد، خلف نادى الترجى التونسى متصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعدما حول تأخره بهدف أمام تونجيث لفوز بثنائية لهدف، مما جعل بطل السنغال يحتل المركز الأخير في المجموعة.

تاريخ مواجهة الزمالك والفرق السنغالية

ولم يلتق الزمالك مع فريق تونجيث من قبل في مختلف البطولات، ولكن الزمالك واجه الفرق السنغالية في 4 مباريات، فاز في مباراتين وخسر مثلهما، وكانت آخر المباريات أمام جينراسيون فوت الموسم الماضي في دوري الأبطال، وخسر الزمالك ذهابًا 2-1، وفاز إيابًا بهدف نظيف، ليصعد لدور المجموعات بعد أزمة ترتب عليها إعادة المباراة.

ومنح البرتغالي باتشيكو اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، السبت، بعد مباراة المولودية ليستأنف الفريق تدريباته الأحد، ويبدأ الاستعداد لقمة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في قمة أولاد العم، أملا في مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الزمالك حاليا، صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة، لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.