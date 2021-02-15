شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تم حل مشكلة تجميد أرصدة نادى الزمالك بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، إن الوزارة تتدخل بشكل سريع لحل أزمة نادى الزمالك، وتم التواصل مع رئيس النادى، معقبا :"تم حل مشكلة تجميد أرصدة نادى الزمالك بالبنوك".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة mbc مصر،: "تم تعين مجلس يقوم بإدارة بالنادى، وهناك جرد على الأموال البنكية.. والنادى يفضل ماشى ولن نقم بإى إضرار للنادى.. الوزارة قامت بدورها الرقابى وجميع المستندات تم تحويلها إلى الجهة المنوط بها للتحقيق وبيدها الحكم.. النيابة تدقق فى جميع المستندات وتحكم فيها".

وتابع: "نجهز لبطولة العالم للرماية 2022، فى قدوم 40 دولة قادمة إلى مصر، وكذلك بطولة العالم للجمباز، وهناك طفرة كبيرة قدمتها الحكومة المصرية للرياضة.. وزارة الشباب لديها برامج كثيرة لأهالينا فى سيناء"