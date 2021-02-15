شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: وزير الرياضة يتعامل مع إدارة الزمالك بفكرة التسهيلات الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى إبراهيم فايق، أن وزير الشباب والرياضة اجتمع مع اللجنة المؤقتة بنادى الزمالك، في حضور أشرف قاسم وعبد الحليم علي؛ لمناقشة المستجدات الأخير في ميت عقبة.

وقال إبراهيم فايق، خلال تقديمه برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "النهادرة كان فيه اجتماع لوزير الرياضة مع اللجنة التي تدير الزمالك، وهناك من يحمل الوزير مسئولية ما يحدث في النادى في الوقت الحالي، ولكن هو يحاول على قدر المستطاع أن يتعامل مع المجلس الحالي بفكرة التسهيلات الشرعية والمتاحة للعبور من الأزمات الحالية".

وكان أشرف صبحى وزير الرياضة، أكد أن الوزارة تتدخل بشكل سريع لحل أزمة نادى الزمالك، وتم التواصل مع رئيس النادى، معقبا: "تم حل مشكلة تجميد أرصدة نادى الزمالك بالبنوك".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "تم تعيين مجلس يقوم بإدارة بالنادى، وهناك جرد على الأموال البنكية.. والنادى يفضل ماشى ولن نقوم بأى إضرار للنادى.. الوزارة قامت بدورها الرقابى وجميع المستندات تم تحويلها إلى الجهة المنوط بها للتحقيق وبيدها الحكم.. النيابة تدقق فى جميع المستندات وتحكم فيها".

وتابع: "نجهز لبطولة العالم للرماية 2022، فى قدوم 40 دولة قادمة إلى مصر، وكذلك بطولة العالم للجمباز، وهناك طفرة كبيرة قدمتها الحكومة المصرية للرياضة.. وزارة الشباب لديها برامج كثيرة لأهالينا فى سيناء".