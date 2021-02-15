شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك على بُعد خطوات من حل أزمة الحجز على الأرصدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، الاقتراب من حل أزمة الحجز على أرصدة النادى فى البنوك، من جانب التأمينات الاجتماعية، الأمر الذى تسبب فى حدوث أزمة للقلعة البيضاء فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة النادى حاليًا برئاسة اللواء عماد عبد العزيز ليس لها دخل بتلك الأزمة، والتى يسعوا جاهدين لحلها فى أسرع وقت.

وأوضح المصدر، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن حل أزمة الحجز على أرصدة النادى أصبح على بُعد خطوات، خاصة بعدما تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذى أكد أنه تواصل مع وزارة التضامن فى ظل حرص الوزارة على الكيانات الرياضية، قائلا: "إن شاء الله مفيش حجز على أرصدة الزمالك اطمئنوا".

وفوجئ مسئولو نادي الزمالك بأزمة جديدة خلال الساعات الماضية، بعد تلقى إخطار رسمى يفيد بحجز هيئة التأمينات على أرصدة النادى فى البنوك لعدم الالتزام بسداد مديونيات القلعة البيضاء الفترة الماضية.

ووصلت مديونيات نادي الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت من مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملون بالقلعة البيضاء.