إسلام عيسى: لم نضمن التأهل لمجموعات الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - أعرب إسلام عيسى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن سعادته بتحقيق الفوز أمام راسينج كلوب الإيفوارى فى عقر دارهم بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على ملعب إيبمبي بالعاصمة أبيدجان، فى ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليضع الفريق السماوى قدمًا فى دور المجموعات.

وقال عيسى عقب نهاية المباراة "الحمد على الأداء والمكسب وإحرازي للهدفين، وإن شاء الله يكون الفوز في مباراة اليوم فاتحة خير لما هو قادم..وأشكر اللاعبين على ما قدموه والروح الكبيرة التي ظهروا عليها خلال اللقاء، فكان من المهم أن نحقق نتيجة إيجابية وهذا ما حدث والنتيجة جيدة للغاية لنا".

وأشار عيسى أن المناخ في كوت ديفوار كان صعبا للغاية كما أن أرضية الملعب ليست جيدة ولكن تعاهدنا على الفوز وتحقيق الأهم من المباراة وهو الفوز، فنادي بيراميدز كبير وهدفه الانتصارات دائما..واوضح اللاعبون خاضوا المباراة بكل رجولة وحماس وإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية وهذا ما تحقق والحمد لله".

وتطرق للحديث عن إهداره للفرص في مباريات الدوري قائلا :"التوفيق يكون من عند الله ولا دخل لأحد فيه، واليوم الحمد لله حالفني التوفيق في مباراة اليوم وأحمد الله على إحرازي للهدفين".

واختتم حديثه: "بيراميدز لم يضمن التأهل لدور المجموعات كما يتردد، ففي الموسم الماضي في دور الثمانية حققنا الفوز خارج ملعبنا بثلاثة أهداف وفي ملعبنا خسرنا بهدف نظيف وكان من الممكن أن تتضاعف النتيجة، كرة القدم لا يوجد شيئ مضمون فيها.. نخوض كل مباراة على حدة وسنعمل في مباراة الإياب على تأكيد الفوز".