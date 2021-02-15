شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز وراسينج كلوب فى الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز على نظيره راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب إيبمبي بالعاصمة أبيدجان، فى ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتسيد بيراميدز المباراة، وأحرز إسلام عيسى هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية متقنة من أحمد توفيق استقبلها إسلام بالرأس لحرز هدف التقدم لفريقه، وحصل علي جبر على بطاقة صفراء في الدقيقة 37.

وفى الشوط الثانى تعرض شريف إكرامى لإصابة فى الدقيقة 60 بعد التصدى لكرة عرضية جاءت من ضربة ركينة، وتدخل الجهاز الطبى لعلاج الحارس الذى نهض واستكمل اللقاء، وفى الدقيقة 65 شارك إريك تراورى وكاد يسجل هدف بيراميدز الثانى بعدما انفرد بالمرمى إلا إن مدافع الفريق الإيفوارى نجح فى إنقاذ الموقف قبل أن يسدد تراورى الكرة، وفى الدقيقة 82 أحرز إسلام عيسى الهدف الثانى لبيراميدز.

وجاءت تبديلات بيراميدز التى أجراها الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى فى المباراة، بدخول أسامة جلال وإيريك ترواري بدلا من علي جبر ومحمود وادي، وشارك إبراهيم حسن وإبراهيم عادل بدلا من محمود حمادة وإسلام عيسى، وشارك محمد فاروق بدلا من محمد حمدي، وحصل شريف إكرامي وأحمد سامي ومحمد حمدي على بطاقات صفراء.

وجاء تشكيل بيراميدز فى المباراة كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي، خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - أحمد توفيق، خط الهجوم: محمود وادي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - إيريك تراوري - محمد فاروق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - إبراهيم عادل - أسامة جلال، وخرج من القائمة، المهاجم الغاني جون أنطوي، والظهير الأيسر طارق طه، ولاعب الوسط الشاب محمود صابر.

وأقيمت مباراة راسينج كلوب أبيدجان وبيراميدز بدون مراقب للقاء أو منسق عام، وهو ما أثار استياء مسئولى نادى بيراميدز، حيث لم يصلا إلى أبيدجان لأسباب غير معلومة، فى واقعة تحدث لأول مرة فى المسابقات القارية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن موعد وحكام مباراة الإياب بين بيراميدز وراسينج كلوب أبيدجان، والتى تقام فى القاهرة يوم 21 فبراير الجاري، وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة فى السادسة مساءً باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إياب دور الـ 32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز علي محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.