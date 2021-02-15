شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: أنصح مروان محسن بالرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجَهَ إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق نصيحة لمروان محسن مهاجم النادى الأهلى، مطالباً إياه بالرحيل عن الفريق فى الفترة الحالية والانتقال لنادِ آخر حتى يتمكن من استعادة مستواه.

وأضاف سعيد فى تصريحات تلفزيونية:" مروان محسن يعانى من سوء حظ مع الأهلى وأطالبه بالرحيل لأنه غير قادر على تحمل ضغوطات الجماهير.

تابع:" الأجواء داخل الأهلى والزمالك مختلفة تماماً عن الاندية الأخرى، مشيراً إلى أن مروان حصل على عدة فرص مع الفريق ولم يقم باستغلالها، قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن نادى الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام مولودية الجزائـر فى افتتاح مبارياته بدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبـى بدون أهداف.

وواصل:" الزمالك استحوذ على المباراة بشكل كامل وأهدر لاعبوه العديد من الفرص على مرمى الفريق الجزائـرى لكن دون جدوى، فالزمالك كان بحاجة إلى الفوز فى بداية المشوار ليعطى دفعة قوية للاعبين والجهاز الفني.

واختتم سعيد، باتشيكو أخطأ فى عدم الدفع بأشرف بن شرقى وشيكابالا من البداية، كما أشفق على مروان حمدى وكنت أتمنى عدم إشراكه فى هذه المباراة.