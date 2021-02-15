شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تغذية الأهلى: إحنا أفضل نادى عاد بعد كورونا وكل لاعب له طعام خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الرحمن سعيد استشارى التغذية بالنادى الأهلى، أن نادى الأهلى كان أفضل فريق عاد بصورة رائعة بعد فيروس كورونا على المستوى البدنى.

وقال الدكتور عبد الرحمن سعيد خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "الأهلى أفضل فريق عاد بصورة رائعة بعد كورونا، وظهر بصورة بدنية قوية، وأقوم بإعداد وجبات الطعام للاعبى الأهلى بـ"يدى" وكل لاعب له طعام خاص تحت إشرافى وكذلك كل المكونات بأوزانها، ولغينا فكرة أن اللاعب يدخل على البوفيه يحصل على طعامه".

وأضاف استشارى الأهلى: "الفضل في تواجدى بالأهلى يعود إلى الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى السابق والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى، وخوض الأهلى لمباراة كل 3 أيام يتطلب تناول اللاعبين لـ وجبات طعام معينة خاصة التي تضم مصادر البروتين".

وأوضح: "أن محمد مجدى قفشة ممكن يعمل أي حاجة في سبيل المحافظة على وزنه وقوته، وكذلك محمد الشناوى الذى يعد محترفا في كل شيء، وما تناوله مروان محسن "جل" داعم للطاقة لتأهيله لخوض المباراة".

وتابع استشارى الأهلى: "المكملات الغذائية ليست مواد محظورة ولا علاقة لها بالمنشطات، وما تناوله عمرو السولية أثناء المباراة جل لتعويض المياه المفقودة والأملاح والسكر خلال المباراة".